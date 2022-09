Giro-winnaar Jai Hindley is onzeker voor WK wielrennen na positieve coronatest

De 26-jarige Hindley beëindigde de Vuelta als tiende op 12 minuten van Remco Evenepoel. Eerder dit seizoen schreef de Australiër van BORA-hansgrohe de Ronde van Italië op zijn naam.

Maandag, een dag na het einde van de Vuelta, testte Hindley positief. Volgens de Australische teamdokter Kevyn Hernandez is hij grotendeels asymptomatisch en wordt hij de komende dagen van dichtbij opgevolgd.

De Australische wielerbond hoopt dat Hindley maandag op het vliegtuig richting down under kan stappen. Volgende week zondag (25 september) is hij samen met Michael Matthews in principe kopman van de Australische selectie.