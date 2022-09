GENK/HEUSDEN-ZOLDER

“Er is nooit één eurocent betaald aan wie dan ook met slechte bedoelingen.” Dat staat in de mail die de leden van de KS Vriendenkring gisteren kregen. Ad interim voorzitter Eddy Melis heeft het over een foute interpretatie toen hij bekend maakte dat de maffia het geld had. Inmiddels is er ook een steunfonds voor Michel Dylst opgericht.