Europees beloftekampioen tijdrijden Alec Segaert (19) tekent profcontract bij Lotto

Segaert zal in 2023 en tot halverwege 2024 uitkomen voor het continentale Development Team van Lotto Dstny (zoals de ploeg volgend jaar heet), om nadien de stap naar de profs te zetten tot en met minstens 2025.

Segaert maakt al deel uit van opleidingsploeg van Lotto. Hij werd begin mei Belgisch kampioen tijdrijden bij de U23 en pakte twee maanden later Europees goud in Portugal. Vorig jaar deed Segaert hetzelfde bij de junioren. Vorige maand schreef hij in Nederland de Hel van Voerendaal op zijn naam.

Volgens CEO John Lelangue is het nog te vroeg om Segaert bij de profs te laten debuteren. “Doordat ons Development Team volgend jaar de continentale status krijgt, kunnen we de renners van die ploeg ook al inzetten in ProSeries en .1 wedstrijden met het WorldTour team. Dat is ideaal om Alec Segaert al aan het profniveau te laten wennen en tegelijk zijn doelen in de beloftencategorie te laten nastreven”, zegt hij.

Segaert treedt Lelangue bij. “Ik ben heel blij dat ik op deze manier geleidelijk de stap naar de profs kan zetten. Ik kijk ernaar uit samen te werken met renners als Florian Vermeersch of Victor Campenaerts, van wie ik veel kan opsteken. Maar het is belangrijk om geen stappen over te slaan. Op deze manier kan ik leren zonder te snel te moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat zowel ikzelf als de ploeg zullen profiteren van deze werkwijze.”