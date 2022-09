Team DSM maakt komst Harm Vanhoucke officieel: “Ik hoop met iets meer omkadering top tien in grote ronde te halen”

Een overwinning boekte hij niet in de kleuren van Lotto-Soudal, maar in grote rondes kwam hij er telkens dichtbij. Het tikkeltje geluk of net die paar percentjes schoten tekort. Daar gaat Vanhoucke nu naar op zoek bij Team DSM.

“Het is een beetje een raar gevoel om te vertrekken en tegelijk ook spannend omdat er een nieuwe uitdaging op me wacht. Eigenlijk speelden mijn manager en ik al van bij het begin van het jaar met de gedachte om naar een andere ploeg te gaan waar iets meer klassementsgericht gewerkt wordt richting grote rondes, maar ook naar rondes zoals Parijs-Nice en Catalonië. Bij Lotto-Soudal hebben we samen een goed verhaal geschreven, maar het liep een beetje op zijn einde, dat gevoel had ik in elk geval. Ik ben de ploeg wel enorm dankbaar voor de geboden kansen de voorbije vier jaar. Het is zeker een mooie periode voor mij geweest.”

“Bij Lotto-Soudal moest je stages zelf regelen en erin investeren”

In de zomer hakte Vanhoucke uiteindelijk de knoop door. Hij kreeg een voorstel van Team DSM en had enkele gesprekken met hoofdcoach Rudi Kemna. Lotto-Soudal deed nog wel een tegenvoorstel, maar DSM wist Vanhoucke over de streep te trekken. “Het onderhoud met Rudi Kemna was heel interessant. Vooral hoe zij opbouwen naar piekmomenten, dat sprak me aan. Twee hoogtestages voor een grote ronde als de Giro, dat is iets waar ik wel oren naar had. Bij Lotto-Soudal was dat net iets minder uitgetekend en moest je zo’n stages zelf regelen en erin investeren. Die omkadering heb ik misschien wel nodig om een volgende stap te zetten. Bij Lotto-Soudal ben je misschien meer op je plek als je het allemaal wel weet, hoe je je moet voorbereiden. Ik weet wel dat DSM wordt afgeschilderd als een team met een speciaal regime met veel discipline, maar dat is iets waar ik wel naar op zoek was. Ik heb er ook met Henri Vandenabeele over gesproken. Door het vertrek van Benoot en Van Wilder deden er veel verhalen de ronde. De ploeg heeft me dat uitgelegd en ik heb er geen schrik voor.”

Vanhoucke hoopt bij DSM de volgende stappen in zijn carrière te kunnen zetten. “Het programma kwam nog niet echt ter sprake, maar ik denk wel dat ik in een Giro of Vuelta een vrijere rol kan krijgen. Als Bardet start, zal ik ook voor hem moeten rijden, maar dat vind ik hoegenaamd geen probleem. Het is een klassementsrenner waar ik nog veel van kan leren. Hij is zelfs een goed voorbeeld waar ik me aan kan spiegelen.” Vanhoucke wil een stap vooruit zetten en daar gaan serieuze ambities mee gepaard. “Ik zou graag ooit top tien in een grote ronde rijden en een kleinere World Tour ronde winnen. Als ik zie welke andere renners daarin slagen, moet dat ook voor mij haalbaar zijn.”