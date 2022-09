David Goffin “erg verdrietig” over het afscheid van Federer: “Hij is iemand waar we allemaal van houden”

“Het moest ooit gebeuren, want een tennisspeler kan op zijn 41ste niet eeuwig blijven doorgaan. Ik heb tal van herinneringen aan hem, zowel op als naast het veld. Hij is iemand waar we allemaal van houden. In totaal zal ik elf keer tegen hem gespeeld hebben, met één overwinning die ik me nog lang zal herinneren, in de halve finale van de Masters (in 2017 in Londen, red.). Het blijft de grootste overwinning uit mijn carrière, wat er ook gebeurt!”

Goffin ontmoette Federer voor het eerst op Roland Garros in 2012. Later werd hij uitgenodigd in zijn uitvalsbasis in Dubai, in de voorbereiding op het seizoen 2015. Goffin denkt dat de voormalige nummer 1, winnaar van 20 grandslamtoernooien, een grote leegte zal achterlaten.

“Het tennis zal hem enorm missen”, aldus nog de Luikenaar. “Hij was de drijvende kracht. Hij bracht tennis naar een nieuw niveau, niet alleen wat betreft de zuivere competitie, maar ook op het vlak van marketing en business. Voor mij is hij duidelijk de allergrootste, al hou ik bijna evenveel van Rafa (Rafael Nadal, red.). Het wordt moeilijk om te beseffen dat hij geen officiële toernooien meer zal spelen.”