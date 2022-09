Leopoldsburg

Wie graag komt rondneuzen in de brandweerkazerne, is zondag 18 september vanaf 12 u welkom. Je kan er kennismaken met het wagenpark en er staan spectaculaire demonstraties op het programma. Ook de jeugdbrandweer heeft een demonstratie voorbereid. Daarnaast wordt info gegeven over rekrutering, brandpreventie, de behandeling van brandwonden en het gebruik van een AED.