Nederlandse vrouwen (uiteraard) favoriet op WK Tijdrijden 2022

De wereldkampioenschappen wielrennen openen met de tijdrit voor dames elite. Voor het eerst leggen zij exact dezelfde afstand af als de heren elite, 34,2 km. Vorig jaar kroonde Ellen van Dijk zich op het biljartvlakke parcours in Vlaanderen tot wereldkampioene. Ook nu is ze favoriet, maar met Annemiek van Vleuten staat nog een landgenote te trappelen en ook van Marlen Reusser mag verwacht worden dat ze een gooi naar goud doet.

PARCOURS.WK Tijdrijden Wollongong 2022: draaien en keren door stadscentrum, aankomst aan het strand

Net zoals in 2021 opent het WK met twee individuele disciplines. De tijdrit telt 34,2 km, verspreid over twee lokale rondjes waarin telkens een kleine helling, Mount Ousley, 700 meter lang, aan zo’n 6,5% gemiddeld moet bedwongen worden. In totaal omvat de omloop 324 hoogtemeters.

Het eerste deel, zo’n 6,5 km bevat 12 bochten en mag het ‘technische deel’ van het parcours genoemd worden, daarna trekken we richting het klimmetje om vervolgens grotendeels in dalende lijn, met nog één klein hubje, naar de finish te knallen.

Is het een technische omloop? Niet echt. Is het puur voor hardrijders zoals in Vlaanderen? Ook niet. Het doet denken aan Bergen 2017 waar Annemiek van Vleuten zich tot wereldkampioene kroonde.

En daarom is ze ook nu topfavoriete. Vorig jaar moest ze vrede nemen met brons, na Marlen Reusser en Ellen Van Dijk die zich toen voor de tweede keer in haar carrière tot wereldkampioene kroonde. Van Dijk hoort bij de medaillekandidaten, maar omdat het geen puur parcours is voor hardrijders, is Van Vleuten meer favoriet om voor een derde keer goud te pakken.

Marlen Reusser kan verrassen en na twee keer zilver eindelijk goud veroveren, maar dan moet ze dus voorbij Van Vleuten. Outsiders voor een plek op het podium of top vijf zijn thuisrijder Grace Brown, de Amerikaanse Leah Thomas en Kristen Faulkner. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Julie Van De Velde.