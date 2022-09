Om trots op te zijn: na twee Europese speeldagen is België van de 35 landen als enige ongeslagen

De Belgische clubs zijn verrassend sterk gestart in Europa dit seizoen. Na twee speeldagen in de groepsfase van de Champions League, Europa League en Conference League is België van de 35 deelnemende landen het enige land waarvan alle clubs nog ongeslagen zijn. Een straffe statistiek, waarmee ons land beter doet dan grootmachten als Engeland en Spanje. Daar mogen we even van genieten.

Club Brugge en Union begonnen aan hun Europese campagne met zes op zes. Club versloeg Leverkusen (1-0) en stuntte op het veld van Porto (0-4). Union begon met een knappe zege op het veld van Union Berlin (0-1) en legde donderdagavond Malmö over de knie (3-2).

Ook Gent en Anderlecht hebben hun start niet gemist met allebei vier op zes.. De Buffalo’s speelden op de eerste speeldag wel gelijk op het veld van Molde (0-0), maar versloegen Shamrock Rovers donderdagavond in eigen huis (3-0). Anderlecht begon met een thuisoverwinning tegen Silkeborg (1-0) en een gelijkspel op het veld van FCSB (0-0).

Zo is België het enige land zonder nederlaag na twee speeldagen in de Europese competities. Op de Europese coëfficiëntenlijst is ons land daardoor al over Oostenrijk naar de negende plaats gesprongen. Door de matige prestaties van de voorbije jaren moet de landskampioen van dit seizoen weer voorrondes spelen om te mogen deelnemen aan de groepsfase van de Champions League in 2023-2024, maar door de sterke prestaties van dit seizoen lijken we dat rechtstreekse CL-ticket vanaf volgend jaar alweer terug te grijpen.

Een overzicht van de nederlagen per land dit seizoen, gerangschikt volgens de Europese coëfficiënt (top tien):

1. Engeland: 4 nederlagen

2. Spanje: 3 nederlagen

3. Duitsland: 7 nederlagen

4. Italië: 4 nederlagen

5. Frankrijk: 4 nederlagen

6. Nederland: 2 nederlagen

7. Portugal: 2 nederlagen

8. Schotland: 4 nederlagen

9. België: 0 nederlagen

10. Oostenrijk: 2 nederlagen