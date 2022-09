Minstens zes doden in Italië na zware regenval en overstromingen

© via REUTERS

Bij zware regenval en overstromingen in de omgeving van Ancona, een stad aan de Adriatische kust van Italië, zijn volgens de autoriteiten minstens zes mensen om het leven gekomen. In de gelijknamige provincie in de regio van de Marken zijn voorts nog drie vermisten, zo meldt persbureau Ansa donderdagnacht op basis van de rampbestrijdingsdiensten. Volgens het provinciebestuur van Ancona zijn de overstromingen te wijten aan aanhoudende regelval sinds de namiddag.