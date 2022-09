Karel Geraerts ziet Union veel veerkracht tonen in Europa League: “Mijn ploeg mag fier zijn”

Union toonde donderdag veel veerkracht om Malmö uiteindelijk met 3-2 te kloppen in Leuven. De Brusselaars kwamen twee keer op achterstand in het duel op de tweede speeldag in Europa League-groep D, maar ze rechtten telkens de rug. “Ik denk dat het hele team fier mag zijn op wat ze bereikt hebben tegen een goed georganiseerd Zweeds team”, zei Karel Geraerts op de persconferentie.

LEES OOK. Union recht de rug tegen Malmö en neemt met zes op zes in de Europa League optie op overwintering

Toch wees Geraerts ook op enkele tekortkomingen. “Onze start was erg slecht met dat vermijdbare doelpunt. We volgden de tweede bal niet. In de tweede helft kwam een ander moment van aarzeling ons duur te staan. We moeten van deze situaties leren”, analyseerde Geraerts.

“Ik zag een goede reactie van mijn spelers. We begonnen weer met vertrouwen te spelen, met beweging en combinaties. Zo’n scenario was niet nodig, maar reageren is een kwaliteit.”

Op het veld van stadion Den Dreef beleefde de voormalige middenvelder een wedstrijd “vol emoties” met “doelpunten die op bizarre momenten vielen”. “Het laat zien dat je altijd moet geloven in wat je doet, met het plan dat voor de wedstrijd is opgesteld”, zei Geraerts.

Op de volgende speeldag in de Europa League gaat Union begin oktober op bezoek bij Braga, dat net als de Brusselaars 6 punten telt. “Dit puntenaantal is een beetje onverwacht, maar eenmaal op het veld willen we gewoon onze kwaliteiten laten zien. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en de kwalificatie is nog veraf.”

Dante Vanzeir raakte niet speelklaar door ongemak aan linkerdij

Geraerts gaf ook meer uitleg over de afwezigheid van Dante Vanzeir. “Hij voelde op het einde van de laatste training een ongemak aan de linkerdij”, zei de Union-coach. “Hij probeerde opnieuw tijdens de rust, maar het ging niet.”

In plaats van Vanzeir speelde Victor Boniface, deze zomer overgekomen van het Noorse Bodo/Glimt, een knappe wedstrijd, met het winnende doelpunt als kers op de taart. “Hij voegde veel toe aan ons team. Het is normaal dat je wat tijd nodig hebt om je aan te passen maar hij liet vanavond (donderdag, red.) al zijn kwaliteiten zien. Hij is fysiek sterk en goed in de combinatie. Hij mag blij zijn met zijn prestatie en zijn doelpunt”, feliciteerde Geraerts de Nigeriaan.