Man die aanslag wilde plegen op Argentijnse vicepresident formeel aangeklaagd voor moordpoging

De man die twee weken geleden de Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner aanviel met een pistool en zijn jonge vriendin zijn donderdag allebei formeel aangeklaagd voor moordpoging met verzwarende omstandigheden en met voorbedachten rade. Het duo is in voorlopige hechtenis genomen door de rechter die het onderzoek leidt.

De 35-jarige Fernando Sabag Montiel werd ter plaatse overmeesterd en opgepakt, hoewel hij nog geen schot had afgevuurd, en zijn vriendin Brenda Uliarte (23) werd drie dagen later opgepakt. De rechter zal later ook beslissen over het lot van twee kennissen van het koppel, een 21-jarige vrouw, Agustina Diaz, en een 27-jarige man, Nicolas Gabriel Carrizo, die deze week werden gearresteerd.

Kirchner, die tussen 2007 en 2015 president was, hangt een gevangenisstraf boven het hoofd wegens vermeende corruptie, maar ze heeft ook veel aanhangers in Argentinië.