“Ultieme oplichter” uit Netflix-documentaire die twee Franse agenten aanreed, wordt overgeleverd aan Frankrijk

De Britse man die eind augustus in Frankrijk twee agenten heeft aangereden en begin september werd opgepakt in Groot-Bijgaarden, wordt overgeleverd aan Frankrijk. Dat heeft de raadkamer donderdag beslist, meldt het parket Halle-Vilvoorde in een persbericht. De vijftiger kan wel nog in beroep gaan.

De 51-jarige man staat bij de Britse politie bekend als serieoplichter. Naar verluidt zou de Netflix-documentaire ‘The puppet master’, waarin wordt beschreven hoe oplichters hun slachtoffers manipuleren, op hem gebaseerd zijn.

De Franse politie was eind augustus naar het huis van de 51-jarige Britse man en zijn partner in Vidaillat, in het centrum van Frankrijk, getrokken voor een controle rond hondenfokkerij. In eerste instantie trof ze enkel zijn partner aan, maar even later arriveerde de Brit met zijn wagen. Toen de agenten hem om zijn papieren vroegen, gaf hij gas en reed hij twee agenten omver. Beide agenten kwamen daarbij op de motorkap terecht, een van hen liep verschillende breuken in het gezicht op.

Nadien ontbrak elk spoor van de man. De wegpolitie van Oost-Vlaanderen trof de man, die geseind stond en waartegen een Europees aanhoudingsbevel liep, begin september aan in dezelfde wagen waarmee de aanrijding was gebeurd. In Groot-Bijgaarden kon de politie hem aanhouden. Donderdag heeft de raadkamer beslist zijn overlevering aan Frankrijk toe te staan. De Brit heeft 24 uur de tijd om in beroep te gaan.