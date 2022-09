Een beetje incontinentie, en waarom het loont om de moeilijke vraag te kiezen: dit was ‘De allerslimste mens’

Jongerentaal vs. ouderentaal, de moeilijke vraag van de schattige Mona en Jelle Cleymans die niét alles blijkt te weten over… Jelle Cleymans. Dit was donderdag de ‘Allerslimste mens ter wereld’.

De winnaar van donderdagavond:

Zanger en acteur Jelle Cleymans.

De verliezer:

Voormalig StuBru-presentatrice en nu podcastmaker Lisa Smolders.

De nieuwkomer maandag:

Actrice Joke Emmers.

De beste quotes:

Bart: “Ik heb geoefend op de app, een van de vragen was: Wat weet je over Jelle Cleymans?” Jelle: “Ik heb die vraag óók gehad en ik wist niet alles.” Bart: “Hoezo? Ik wist alles!” Jelle: “Het vijfde antwoord was ­‘Cleymans en Van Geel’, daar dacht ik niet aan.”

Sven de Leijer, gevraagd naar ‘jongerentaal’ in ­Hotel römantiek: “Elke leeftijdscategorie heeft z’n eigen jargon. Ik merkte bij de deelnemers dat ze hun taal afstemmen op de ­fysieke gebreken die ze hebben. Zo is het blijkbaar algemeen geweten bij incontinente mensen dat als die een ­ongelukske hebben, ze zeggen: ‘t Is gebeurd.”

Na een vraag over Nieuw-Zeeland, waarnaar het 26 uur vliegen is, vraagt Eric wie vliegschaamte heeft. Bart: “Ik vlieg maar één keer per jaar, die belofte heb ik aan mezelf gemaakt.” Jelle: “Ja, toch wel. Ik heb nu al drie jaar niet meer gevlogen.”

Barbara: “Ik heb daar ook veel last van. Sinds kort vlieg ik gewoon ­privé.”

Het mooiste moment:

Lisa krijgt de keuze: een makkelijke vraag van Nora Gharib of een moeilijke vraag van de schattige ­Mona. Omdat Lisa het meisje de vraag gunt, krijgt ze als beloning alsnog de makkelijke optie: de ­namen van de Teletubbies. Goed voor 80 seconden. (evdg)

De tussenstand

1 Jonas Geirnaert (8 afleveringen)

2 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

3 Jelle Cleymans (4 afleveringen)

4 Eva De Roo (3 afleveringen)

5 Gert Verhulst (2 afleveringen)