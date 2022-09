Wie walvissen wil redden, moeten stoppen met kreeft te eten

Kreeft blijkt dan toch geen relatief duurzame delicatesse te zijn. De zeevrucht wordt niet bedreigd, maar de vangst ervan bedreigt wel het voortbestaan van een zeldzame walvissoort. De Amerikaanse waakhond Seafood Watch adviseert de delicatesse voortaan te mijden.

Een noordkaper — © AP

De organisatie heeft de Amerikaanse kreeft op zijn rode lijst gezet. Behalve consumenten afraden de lekkernij nog te kopen wil ze zo ook de druk vergroten op overheden en kreeftenvangers om meer rekening te houden met bedreigde diersoorten. Bij de vangst in de Atlantische Oceaan raken al te vaak walvissen verstrikt in de touwen die gebruikt worden. Het gaat om uiterst zeldzame noordkapers, waarvan experten vermoeden dat er nog maar zo’n 350 exemplaren in leven zijn.

De Amerikaanse kreeft, ook bekend als de Canadese, ligt ook bij ons het vaakst op het bord. “Ik denk dat consumenten de impact moeten inzien van de praktijken die worden gebruikt om het voedsel dat ze consumeren te vangen”, zegt Mark Baumgartner, bioloog bij het Woods Hole Oceanographic Institution in de New York Times. Hij is blij met het advies. Bewustzijn kan ertoe leiden dat naar oplossingen gezocht wordt.

Dodelijke touwen

De overgrote meerderheid van commerciële vissers gebruikt nog steeds kreeftenvallen, ook wel potten genoemd, om hun prooi te vangen. De vallen worden geladen met aas en neergelaten op de zeebodem, waar ze worden achtergelaten. Om de vallen later te kunnen bergen, zijn ze via een touw verbonden met een boei die aan de oppervlakte drijft. Walvissen kunnen gemakkelijk verstrikt raken in deze touwen. In het ergste geval kunnen ze niet meer bovenkomen om te ademen of duiken om voedsel te vinden. Andere sleuren jarenlang het touw met de val mee, waardoor wonden ontstaan en ze sneller uitgeput raken.

“Het is een hartverscheurend om te zien, omdat ze vaak onder aanzienlijke stress staan, verwoed slaan en wanhopig proberen de uitrusting van hun lichaam te schudden”, zegt Amy Knowlton, een senior wetenschapper bij het New England Aquarium. “Verstrikkingen zijn de belangrijkste oorzaak van verwondingen en sterfte voor deze ernstig bedreigde soort.”

© AP

Of de groothandels gehoor zullen geven aan het advies is twijfelachtig. Kreeften blijven allicht een populaire delicatesse. De vissers zelf vinden het besluit van Seafood Watch oneerlijk omdat de bestaande regelgeving correct wordt nageleefd. Volgens hen houdt die al rekening met de bescherming van walvissen. (agg)