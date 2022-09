Een nieuwe keuken kost je gemiddeld zo’n 14.511 euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Shopperware voor handelsfederatie Comeos. In 2019 betaalden Vlamingen nog 13.080 euro. Maar wanneer is je keuken aan vervanging toe? Heeft het zin om meerdere offertes aan te vragen? En welke merken van apparatuur zijn het ‘best’ of ‘slechtst’