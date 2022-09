Rusthuizen vragen 60 miljoen om de winter door te komen: “We kunnen onze bewoners niet zomaar in 19 graden zetten”

58,4 miljoen euro: dat bedrag is nodig om alle Vlaamse woonzorgcentra, assistentiewoningen en de centra voor dagopvang door de koude winter te helpen loodsen. Dat heeft Vlozo berekend, de koepel van commerciële woonzorgcentra. De sector heeft daarover een overleg gehad met Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

“De elektriciteitsfactuur voor een woonzorgcentrum met 100 kamers lag vorig jaar in juli op zo’n 2.500 euro, dit jaar in juli was dat 7.670 euro”, zegt Staes. “Ook voor gas is dat van 2.500 euro in december 2020 naar meer dan 7.500 euro gegaan in december 2021. Onhoudbaar.”

Medisch verantwoord

Die 58,4 miljoen euro is een toelage om de laatste drie maanden van dit jaar en de eerste drie maanden van 2023 door te komen, zegt Staes. Ook koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, die meer dan 300 rusthuizen vertegenwoordigt, vraagt actie. Zij becijferden de totale meerkost voor heel 2022 al op 132 miljoen euro.

Opmerkelijk: er wordt ook bekeken of de thermostaat niet een graadje lager kan deze winter. “In de Vlaamse erkenningsnormen staat nu dat het minimaal 22 graden moet zijn in de kamers”, zegt Staes.

Er zal nu onderzocht worden of en hoeveel die temperatuur verlaagd zou kunnen worden, om te besparen. “We moeten wel zien dat dat medisch verantwoord is”, zegt Margot Cloet. Ook Johan Staes heeft zijn bedenkingen. “Je kan niet zomaar naar pakweg 19 graden gaan. We zitten met kwetsbare bewoners.”

Of het effectief tot een temperatuurverlaging komt, wil Crevits niet bevestigen. “Er liggen tal van pistes op tafel.”