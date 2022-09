Wijnfestivals in de supermarkten: Alain Bloeykens kiest de 50 beste herfstwijnen mét korting

Haal rekenmachine en agenda maar boven want nu de wijnfestivals weer van start gaan, is het rekenen en plannen geblazen. Vooreerst qua prijs: wat is het voordeligst, rechtstreekse kortingen per fles of groepsaankopen zoals 2+ 1 gratis? Maar ook qua timing want lang niet iedereen begint op hetzelfde tijdstip en de ene stopt al wat vroeger dan de andere. Samen­gevat? Eerst huiswerk maken, dan pas shoppen!