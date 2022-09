Felice Mazzu is niet ontevreden met gelijkspel in Roemenië: “We zitten in het genezingsproces”

Felice Mazzu eiste vooraf een meer volwassen prestatie van zijn jonge team en was niet ontevreden met de 0-0. “We lieten al meer maturiteit zien en hadden meer impact”, aldus de coach.

“Neen, Anderlecht is er nog niet, maar we zetten een stap vooruit. We zitten in het genezingsproces. Ik wil trouwens benadrukken dat ik niet alleen van de jonge spelers meer volwassenheid en vechtlust eis. Dat geldt voor al mijn spelers. Arnstad hielp bijvoorbeeld mee zijn stempel drukken. De kleine aanpassing aan het systeem hielp ook. In balbezit hielden we vast aan 3-5-1-1, maar bij balverlies blokkeerden we hun flanken met vier man achteraan. Dat werkte goed. In Europa is een punt buitenshuis altijd goed.”

De jonge Marco Kana was één van de mannen die meer haar op zijn tanden moest krijgen. “De eis om volwassen te worden is terecht”, sprak het jeugdproduct. “Onze laatsten matchen waren gewoon slecht, maar we werken eraan. Het feit dat we in deze Europese groepsfase nog geen tegengoal slikten, bewijst dat we er wel kunnen staan. We hadden hier zelfs kunnen winnen, maar moeten nederig blijven.” (jug)