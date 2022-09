Christophe Van Garsse, de eerste (en schaarse) Belg die Roger Federer klopte: “Heeft me al veel bakken bier opgeleverd”

“Ik herinner mij die wedstrijd nog levendig, ik won uiteindelijk na een memorabele vijfsetter”, vertelt Van Garsse, die zich in Davis Cup-wedstrijden vaak kon overstijgen. “We speelden tegen Zwitserland voor een plaats in de halve finale van de Davis Cup. Federer was toen nog niet zo bekend. Hij kwam toen eigenlijk nog maar net piepen, terwijl ik op dat moment op mijn hoogtepunt zat. Na die wedstrijd werd ik meteen fan van hem, je zag aan alles dat hij een groot talent was.”

“Helaas heb ik hem nadien nooit meer ontmoet. Er zijn wel nog steeds mensen die mij aanspreken over die wedstrijd. Het heeft me zelfs al veel bakken bier opgeleverd bij een weddenschap omdat ze niet geloofden dat ik hem ooit verslagen zou hebben.”

Begrijpelijke beslissing

“Zijn beslissing is uiteraard begrijpelijk, maar het blijft jammer dat we afscheid moeten nemen van deze levende legende. Hij heeft het al heel lang volgehouden. Ik had mijn tennisrackets nog voor mijn dertigste al opgeborgen. Ik kan hem simpelweg niet genoeg de hemel in prijzen. Hij bracht het allermooiste tennis van de wereld. We gaan hem missen.”

Van Garsse is de eerste Belg die Federer ooit kon kloppen. Hij schaart zich in een rijtje dat amper drie Belgen telt. In dezelfde Davis Cup-ontmoeting kon ook Xavier Malisse generatiegenoot Federer kloppen. En op de Masters van 2017 in Londen excelleerde David Goffin en klopte hij in de halve finales de Zwitserse grootmeester.