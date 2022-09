Belgian International badminton: Lianne Tan stoot door naar kwartfinales

Badmintonster Lianne Tan heeft zich donderdag in Leuven geplaatst voor de kwartfinales van de Belgian International.

Tan, 36e op de wereldranglijst en eerste reekshoofd in Leuven, versloeg in de eerste ronde de Slovaakse Martina Repiska (BWF 69) met 21-12 en 21-13. In de achtste finales pakte ze de scalp van de Canadese Talia NG (BWF 72): 14-21, 21-19 en 22-20.

Vrijdag speelt Tan in de kwartfinales tegen de Vietnamese Thuy Linh Nguyen, 54e op de wereldranking en vijfde reekshoofd.

Clara Lassaux (BWF 156) werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zweedse Edith Urell (BWF 147), die triomfeerde met 19-21, 21-19 en 21-12.

In het enkelspel bij de mannen eindigde het parcours van Julien Caraggi (BWF 94) in de tweede ronde. Hij won met 21-14 en 21-17 van de Slovaak Milan Dratva (BWF 124), waarna de Nederlander Joran Kweekel (BWF 82) met 21-19 en 21-8 te sterk bleek.