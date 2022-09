Politie zoekt Oganes Mkrtumyan (29)

Op vraag van het parket van Leuven verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op donderdag 15 september 2022, omstreeks 14.45 uur, verliet de 29-jarige Oganes Mkrtumyam het UPC Kortenberg op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Oganes is ongeveer 1m75 lang, heel mager gebouwd en heeft zwart haar.

Hij heeft moeite om zich uit te drukken. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe polo, een grijze broek en grijze sneakers.

Hebt u hem gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.