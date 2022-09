Davis Cup Finals: Australië verslaat Frankrijk en staat dicht bij kwalificatie

Op de Davis Cup Finals tennis heeft Australië Frankrijk met 2-1 verslagen op de tweede speeldag in groep C, de poule van België.

In Hamburg kwam Frankrijk op voorsprong na een 6-2, 6-4 zege van Richard Gasquet (ATP 79) tegen Jason Kubler (ATP 97). Alex de Minaur (ATP 22) hing de bordjes nadien in evenwicht. Hij won met 6-3, 1-6 en 6-4 van Benjamin Bonzi (ATP 53). In het beslissende dubbelspel haalden de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell het met tweemaal 6-4 van Nicolas Mahut en Arthur Rinderknech.

Na hun 3-0 zege tegen de Belgen heeft Australië al twee overwinningen beet. Frankrijk verloor eerder ook al met 2-1 van Duitsland, vrijdag de opponent van de Belgen. Winnen de Duitsers die confrontatie, dan stoten Duitsland en Australië door naar de eindfase in Malaga (22-27/11).