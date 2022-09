Vertraging in drugsprocessen Operatie Sky ECC: “Griffie heeft slechts één oude computer”

Antwerpen

Operatie Sky ECC mag dan het belangrijkste en grootste onderzoek ooit tegen de georganiseerde misdaad zijn, het openbaar ministerie ondervindt grote moeilijkheden om de dossiers ook voor de rechtbank te krijgen. Opnieuw dreigt er vertraging in een reeks processen omdat de advocaten van de verdachten delen van het dossier niet kunnen lezen. Oorzaak: de griffie beschikt slechts over één versleten computer, waarvan de Microsoft-licentie al een tijd verlopen is.