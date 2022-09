“Massagraf met resten van 440 mensen gevonden na terugtrekking Russen”

Na een maandenlange bezetting door Russische troepen is in de Oekraïense stad Izjoem een massagraf aangetroffen met de overblijfselen van zo’n 440 mensen. Dat meldt politiechef Serhii Bolvinov.

Izjoem, zowat 125 kilometer ten zuidoosten van Charkov, werd sinds 1 april bezet door Russische soldaten. Het grootste deel van de bevolking kon de kleine stad tijdig ontvluchten, maar zo’n 10.000 inwoners raakten niet weg. Volgens verschillende getuigen zouden zeker vijftig mensen om het leven zijn gekomen toen de Russen een appartementsgebouw bombardeerden. “Na de komst van de Russen werden tanks in het centrum van de stad opgesteld”, verklaart de 64-jarige Vitaliy Ivanovych in The Guardian. “De soldaten lieten je niet vertrekken, tenzij je naar Rusland wilde gaan.”

Afgelopen weekend werd Izium tijdens het recente Oekraïense offensief heroverd door Oekraïense eenheden. Op verschillende plaatsen in en rond de stad zijn intussen geïmproviseerde begraafplaatsen gevonden. “Op één plek zijn ongeveer 440 lichamen begraven, dit is één van de grootste graven in een stad die we hebben bevrijd”, laat politiechef Serhii Bolvinov weten aan Sky News. “Het was een afschuwelijke vondst. Ik ben ervan overtuigd dat de daders gestraft zullen worden.”

Maria omhelst haar ouders Marina en Alexander in Izium nadat ze elkaar na meer dan zes maanden na de start van de oorlog voor het eerst terugzien. — © AP

Veel slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd en voorlopig is niet altijd duidelijk hoe ze om het leven zijn gekomen. “Een deel van de lichamen vertoont schotwonden, andere slachtoffers zijn wellicht gestorven door artillerievuur of luchtaanvallen”, zegt Bolvinov.

Volgens de politiechef zullen de lichamen worden opgegraven en meegenomen voor forensisch onderzoek. Op die manier proberen speurders de doodsoorzaak van de slachtoffers te achterhalen en mogelijke Russische oorlogsmisdaden te documenteren.