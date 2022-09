Anderlecht blijft steken op doelpuntloos gelijkspel in Roemenië, al had een aanwezige VAR daar anders over kunnen beslissen

Anderlecht heeft in Boekarest een goed punt gepakt: 0-0. Paars-wit voetbalde tegen FCSB nog niet goed, maar het had dit keer wel genoeg boterhammen gegeten om overeind te blijven. Met 4 op 6 pakt RSCA zelfs een optie op de tweede plaats in deze Conference League. Toch ligt er zondag nog veel druk op de match tegen Kortrijk.

Het Roemeense FCSB is een schizofrene voetbalclub. De club gedraagt zich nog als het grote Steaua Boekarest, maar is het niet meer. Het echte Steaua is heropgestart in de lagere reeksen en voetbalt nu in tweede klasse. Een beetje een Beveren-verhaal. De aanhang is eveneens opgesplitst. Sommige oude Steaua-fans haten FCSB, andere supporteren gewoon door. Die laatsten doen dat toch nog heel fanatiek. De National Arena was goed volgelopen voor de komst van Anderlecht en daverde.

Boodschap voor Verschaeren

Ook paars-wit bibberde na de 1 op 12 in de competitie. Felice Mazzu probeerde zijn team op scherp te zetten door te zeggen de jonkies moesten beseffen dat dit een sport is voor volwassenen. Die boodschap leek vooral bedoeld voor Yari Verschaeren, die op de bank begon. Al was het Brusselse middenveld door de afwezigheid van Diawara nog altijd erg jong met Kana en Arnstad aan de aftrap. Mannen als Wesley Hoedt en Amir Murillo ontsnapten trouwens aan het strenge oordeel van Mazzu. Opmerkelijk.

De Brusselaars begonnen in Boekarest assertiever dan het voorbije weekend in Westerlo. Na de 1-0-zege tegen Silkeborg in de eerste match van deze groep, is de druk in Europa ook minder groot dan in de Jupiler Pro League. Anderlecht gaf niet zoveel kansen weg en probeerde sporadisch zelf op te rukken. Op het middenveld was Ashimeru best actief, maar het blijft voor RSCA toch moeilijk om echt in de box van de tegenstander te raken. De weinige keren dat het lukte, stond Amuzu offside of besloot Fabio Silva veel te zwak.

Het was bovendien uitkijken voor de tegenacties van de Roemenen. Nadat Marco Kana snel (onterecht) geel kreeg moest de tiener meer opletten en daardoor kon ondermeer FCSB-verdediger Joyskim Dawa eens fel oprukken. Hendrik Van Crombrugge redde zijn schot, maar de Anderlecht-keeper kwam daarna héél goed weg. Toen hij een hoge bal loste, trok de doelman een tegenstander neer in de box. Gelukkig was er geen VAR, anders was de bal waarschijnlijk toch op de stip gelegd.

Anderlecht kon gerust leven met een punt in Roemenië en de drang naar voren viel van tijd tot tijd helemaal weg. Ook Jan Vertonghen joeg het elftal niet vooruit. Zeno Debast speelde wel opnieuw een volwassen partij achteraan. Het zou ons bijlange niet verbazen als Roberto Martinez de tiener opneemt in de selectie van de Rode Duivels.

Werkmansplunje

Mazzu hoopte wel nog op meer en trok zijn zwarte kostuumvest uit. Liever een werkmansplunje, want er moest harder geknokt worden. Refaelov en Arnstad vuurden nog wel schoten af, maar de coach greep in en bracht met Verschaeren, Esposito en Duranville meer offensief geweld. Dat leverde nog wat slordige standjes op voor doe – Esposito had ook een penalty moeten krijgen –, maar evenzeer een Roemeense counter die fataal had kunnen aflopen.

Finaal bleef de brilscore op het bord en deed Anderlecht een goeie zaak in deze Conference League. De Brusselaars moeten nu hopen dat ze ook geen schizofrene club zijn met twee gezichten. Punten pakken in Europa volstaat niet. Zondag moet er absoluut gewonnen worden tegen Kortrijk. Liefst met nog een meer volwassen prestatie.