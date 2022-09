Mario Gonzalez wil vooral veel spelen bij OH Leuven: “Ik had andere opties die beter betaald waren”

Met drie doelpunten in evenveel wedstrijden heeft hij zijn start allesbehalve gemist. De honger van Mario Gonzalez (26), de nieuwe Spaanse spits van OH Leuven, is nog lang niet gestild. ‘El Pistolero’, zoals zijn bijnaam luidt, met bijpassend schietgebaartje na elk doelpunt, brandt van de ambitie. “Ik zou graag voor de nationale ploeg spelen.”

Zelfverzekerd maar tegelijk sympathiek en vooral niet arrogant. Die indruk maakt Mario Gonzalez, die gehuurd wordt van het Portugese Braga, bij zijn eerste interview. Opvallend goed ter taal ook in het Frans voor een Spanjaard.

Hoe komt het eigenlijk dat je zo goed Frans spreekt?

“Ik heb nog voor Clermont gevoetbald en heb het daar heel snel geleerd. Het was nodig. Iedereen sprak er Frans. En het is daarna ook nog vaak van pas gekomen om beter met andere spelers te communiceren.”

Begrijp je al een paar woordjes Nederlands? We zagen een geestige video waarin Casper De Norre jou ‘naar links’ en ‘naar rechts’ probeert bij te brengen.

“Dat was nog makkelijk, maar voor de rest versta ik nog niks. Ik wil wel graag de basis te leren, zodat ik toch op zijn minst de belangrijkste voetbaltermen ken.”

Leg eens uit waarom jij eind augustus voor OH Leuven koos?

“Gesprekken met onder meer de CEO en de coach gaven mij een goed gevoel. Ik had andere opties, die beter betaald waren, maar geld is niet het belangrijkste. Ik wilde spelen, en liefst in een club met ambitie.”

Heb je een doel voor ogen, iets dat je nog wil bereiken in je carrière?

“Ik zou graag voor de nationale ploeg spelen, maar dat wordt niet makkelijk. Ik kan alleen maar alles geven.”

Is een terugkeer naar La Liga eveneens een doel?

“Ergens wel, maar een andere grote competitie, zoals de Premier League, is ook goed.”

Waar moet jij nog beter in worden om opnieuw in een topcompetitie te belanden?

“Meer scoren. Dat heb ik echt geleerd in de loop der jaren. Je mag nog zo goed spelen als je wil, als spits wordt er in de eerste plaats naar je aantal doelpunten gekeken. Bij Villarreal voetbalde ik heel goed, maar ik scoorde te weinig, en moest vertrekken.”

OH Leuven heeft een aankoopoptie bij Braga. Zie je het zitten om hier langer dan een jaar te blijven?

“Zeker weten. Als ik niet akkoord was, had die optie niet in mijn contract gestaan.”

Ben jij de typische spits die leeft voor het maken van doelpunten?

“Absoluut. Al mijn hele leven zit ik met één ding in het hoofd: goals scoren. Daarvoor voetbal ik, maar anderzijds ben ik wel een spits die de ploeg graag helpt om goed voetbal te brengen.”

Heb je een aantal doelpunten voor ogen dit seizoen?

“Nee, dat doe ik nooit. Als ik nu vijftien zeg, hadden het er misschien twintig kunnen zijn en heb ik mezelf beperkt. Gewoon zo veel mogelijk.”

De coach zegt dat jij beter bent in wedstrijd dan op training. Heb je de druk van een stadion nodig?

“De mentaliteit is hier anders dan in Spanje, heb ik gemerkt. Daar zijn de wedstrijden van een andere intensiteit dan de trainingen. Hier trainen we alle dagen voluit. Dat is nieuw voor mij.”

Waar komt jouw bijnaam, El Pistolero , vandaan?

“Dat was het gebaar van Xisco Nadal, en toen die mijn trainer was, raakte ik geblesseerd. Toen ik terugkeerde beloofde ik dat ik het gebaar zou doen als ik scoorde en daarna ben ik er niet meer mee gestopt. Ik ben ook een grote wielerfan en Alberto Contador, die hetzelfde gebaar maakte, is een idool van mij.”

Waarom staat er eigenlijk Mario G. op jouw truitje?

“Mijn volledige naam is Mario Gonzalez Gutierrez. In Spanje krijg je de achternaam van je vader en moeder en met die g kan ik ze allebei eren.”