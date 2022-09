Bocholt behoudt maximum in BENE-League na zege tegen Hurry Up

Bocholt breidde meteen een vervolg aan de goede prestaties van de voorbije weken met drie doelpunten op rij. Ook verdedigend deden de Damburgers het uitstekend, al mogen ze daarvoor ook opnieuw een sterke doelman Leroy bedanken. Hurry Up mocht zich nog gelukkig prijzen dat het na een kwartier maar drie doelpunten in het krijt stond: 8-5.

Geen remonte

De bezoekers knokten zich terug tot 8-6, maar de echte aansluitingstreffer kwam er niet. Integendeel, Lamers bracht op tegenaanval het verschil terug op drie en in de slotseconde van de eerste helft deed Winters er nog een schepje bovenop, 14-10.

Bocholt domineerde verder in de tweede helft, vooral achterin zat het slot stevig op de deur. Een Nederlandse remonte zat er niet in, Hurry Up werd met een 26-17-nederlaag naar huis gestuurd.

BOCHOLT: Spooren 10, De Beule 5, Doms 1, Claessens 3, Driesen 2, Lamers 2, Winters 2, Jaeken 1.