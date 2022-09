Essevee-CEO Eddy Cordier maakt balans op van transferperiode: “Lessen moeten trekken uit verleden”

“Na het vorige seizoen was het noodzakelijk om lessen te trekken uit het verleden. Zowel binnen de sportieve omkadering, als binnen de trainersstaf en de spelerskern”, valt Cordier meteen met de deur in huis. “Daarom hebben we intern wat zaken aangepast. Zo is nagenoeg de volledige staf vervangen, is de scouting aangevuld met nieuwe mensen, werd er een nieuwe sportieve cel opgericht en hebben we de balans in de spelerskern grondig herbekeken. Dat was noodzakelijk, want we voelden dat we als club voor een kantelpunt stonden.”

Het resultaat is onmiskenbaar: dertien nieuwkomers en zoals gezegd een nieuwe trainersstaf moeten het rampseizoen 2021-2022 doen vergeten. “Er is bij de voorstelling van Mbaye Leye gezegd dat we op zoek zouden gaan naar kwalitatieve, jonge en betaalbare spelers die hongerig zijn om zich te bewijzen en zowel op korte als op lange termijn een meerwaarde kunnen betekenen. Ik durf te stellen dat we daar met het bestuur, de sportieve cel, de scouting en Michiel Beeuwsaert – zoon van sterke man Tony Beeuwsaert – in geslaagd zijn.”

Door de beperkte middelen die Essevee nog steeds voorhanden heeft, was dat nochtans een huzarenstukje. “Al wil ik daar niet te veel bij blijven stilstaan. De situatie is nu eenmaal wat ze is”, is Cordier duidelijk. Nochtans ontvangt Essevee dit seizoen 2,6 miljoen euro minder aan tv-gelden dan vorig seizoen. Een gevolg van de magere zestiende plaats vorig seizoen. “Maar er lopen genoeg spelers rond die betaalbaar zijn én ook voldoende kwaliteit hebben. Maar dat vergt zoekwerk en opvolging. Vandaar dat we onze scoutingcel opnieuw hebben uitgebreid. We hebben er uiteindelijk het maximale uitgehaald. Meer dan het maximale zelfs, want Alioune Ndour was bijvoorbeeld geen goedkope transfer. Maar dankzij de bestuurders hebben we onze slag uiteindelijk thuisgehaald.”

Een Est, een Oekraïner, twee Spanjaarden, een Tanzaniaan, drie Senegalezen, een Congolees, een Nigeriaan, een Malinees en twee Belgen: Essevee haalde afgelopen zomer heel wat nationaliteiten binnen. Al hoeft dat voor Cordier geen probleem te zijn. “Een team maken is altijd een uitdaging. Of dat nu met twintig Vlamingen of met twintig buitenlanders is. Op dat vlak zijn er nooit garanties. Het is vooral belangrijk dat we spelers gehaald hebben die de ambitie hebben om stappen te zetten in hun carrière. Met het teamgevoel zit het ook wel goed. Gelukkig, want dat is absoluut essentieel.”

Gewapend voor behoud

Cordier gelooft dan ook dat Zulte Waregem dit seizoen gewapend is om zich – ondanks een lastige start – te handhaven in eerste klasse. Zeker met ook nog de toevoeging van de laatste versterkingen. “We hebben natuurlijk heel wat jonge jongens gehaald en het is een beetje koffiedik kijken hoe snel ze zich kunnen aanpassen, maar wat ik tot dusver gezien heb, stemt me wel positief. Het zijn stuk voor stuk jongens die gretig zijn om zich te bewijzen. Zelfs toen we tegen Union bijvoorbeeld 0-3 achterstonden, bleven de spelers de ziel uit hun lijf lopen om toch maar een goal te maken. Dat is de gretigheid en de vechtlust die we als bestuur – en ook onze supporters – willen zien. En kwaliteit hebben ze ook. Dat toonden ze al vaak op training, het is nu zaak om dat ook over te brengen naar de wedstrijden. Maar daarvoor moeten we ze de nodige tijd geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit team sterker is dan dat van vorig jaar, dat hebben ze met vlagen al getoond. Nu moeten alleen nog de punten volgen.”