Vadis Odjidja loodst Buffalo’s met twee goals voorbij Shamrock Rovers: “Fijn dat ik eindelijk eens kon scoren”

Tot tweemaal toe leverde een fraaie trap van de Gentse aanvoerder een doelpunt op en zo konden de Buffalo’s met een minimum aan energie te verbruiken een logische driepunter optekenen in de tweede groepswedstrijd van de Conference League. Zondag wacht immers alweer de lastige uitwedstrijd in Genk.

Iets na het uur bezegelde Vadis Odjidja het lot van de moedige maar kansloze Shamrock Rovers. “Dankzij Malick Fofana”, strooide de Gentse kapitein met lof in de richting van zijn 17-jarige ploegmakker. “Hij had misschien ook zelf zijn kans kunnen gaan, maar koos ervoor om mij aan te spelen. Knap gezien van hem. Die bal ging er inderdaad lekker in. Zo heb ik ook nog eens twee keer gescoord. Ik had dit seizoen nog niet één doelpuntje kunnen maken, dus dat is wel fijn.”

Tweemaal scoren in één wedstrijd, dat was trouwens al een hele tijd geleden voor Odjidja. “Geen idee, man”, grijnsde de 33-jarige Gentenaar, die ruim negen jaar geleden tijdens een uitwedstrijd met Club Brugge op bezoek bij Lokeren twee keer raak trof. “Ik hou dat echt niet bij. In tegenstelling tot onze spitsen leef ik niet van doelpunten en dan ben je daar ook totaal niet mee bezig.”

Toch besefte Odjidja maar al te goed dat hij en zijn ploegmakkers een belangrijke zege hadden geboekt. “Met vier op zes zijn we goed gestart en op de volgende speeldag wacht ons opnieuw een thuiswedstrijd. Dan ontvangen we het Zweedse Djurgardens in de Ghelamco Arena. Als we dan opnieuw de drie punten kunnen thuishouden, kunnen we echt spreken van een goede start.”

Ondanks de vlotte 3-0-zege had de Gentse aanvoerder ook wel oog voor enkele mindere aspecten. “Nadat we er 2-0 van maakten, slaagden we er minder in om de partij te controleren”, klonk Odjidja nuchter. “We gaven in die fase ook enkele kansjes weg. Gelukkig konden we na rust – zoals we gehoopt hadden – algauw een derde keer scoren en zo moesten we niet meer vol aan de bak. Zondag wacht ons immers alweer een nieuwe zware klus. Ik voel me steeds beter, maar we monitoren dat heel nauwkeurig en zullen nog wel zien of ik opnieuw start.”

Twee assists

Malick Fofana glunderde na afloop van de thuisoverwinning tegen Shamrock Rovers. Terecht want de jonge snaak leverde een puike prestatie af en was uiteindelijk goed voor twee prima assists. “Heerlijk toch! Ik ben heel blij met mijn eerste twee assists voor het eerste elftal”, aldus de stralende youngster, die zowel Hugo Cuypers als Vadis Odjidja op weg zette naar een doelpunt.

“Normaal probeer ik wel veeleer zelf mijn kans te gaan”, bekende Fofana, die zeker goede punten gescoord zal hebben bij zijn coach. “Bij die diepe bal van Hong dacht ik eerst zelf op doel te besluiten, maar dan zag ik Hugo staan en speelde ik hem aan. Bij die derde goal merkte ik Vadis op, hij stond perfect geplaatst en maakte het ook wondermooi af. Ik ben echt blij, dit is een nieuwe belangrijke ervaring voor mij. Hierop kan ik verderbouwen.”