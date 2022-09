Laatste kans: heb jij al gestemd voor de Lekkerste Pizza van Limburg? “Een aangebrande bodem is not done voor de jury”

Waar eet je de Lekkerste Pizza van Limburg? Dat wil de redactie van ons weekendmagazine Goesting graag weten. Wil je kans maken op een jaar lang gratis pizza in je geliefde pizzeria, dan kan je op de valreep nog stemmen op jouw favoriet. “Waar ik streng op ga toekijken? Of de onderkant van het deeg niet is aangebrand”, stelt jurylid en kok Pino Guarraci.

Het Belang van Limburg gaat op zoek naar de Lekkerste Pizza van Limburg en heeft daarvoor jouw hulp nodig: nog tot en met zondag kan je in onze nieuwsapp stemmen op jouw favoriete pizzabakker. Zo maak je kans op een jaar lang gratis pizza. De pizzabakker met de meeste stemmen, wint de publieksprijs en 1.000 euro. De top 5 onder de artisanale pizzeria’s krijgt bovendien onze jury op bezoek: die bepaalt wie de juryprijs en 1.000 euro verdient.

Twee van de juryleden zijn Pino Guarraci en zijn dochter Claudia, bekend van hun deelname aan het televisieprogramma Mijn Keuken, Mijn Restaurant en hun Italiaanse zaak in Waterschei. Volgens Pino maakt of kraakt het deeg de kwaliteit van je pizza: “Niet dat er één ultiem recept bestaat voor pizzadeeg, want overal in Italië gaat men anders te werk. Maar het geheel moet goed zitten. Mijn mama heeft mij geleerd om mijn vers geserveerde pizza op restaurant eerst altijd even om te draaien en zo te checken of de onderkant niet te zwart gebakken is.”

Dochter en jurylid Claudia Guarraci houdt vooral van eenvoud: “Mijn favoriet is er eentje met verse tomatensaus, mozzarella en veel zwarte olijven. Als mensen nog een stem willen uitbrengen, raad ik hen aan zich te baseren op de pizza margherita. Dat is ook de pizza die mijn vader en ik gaan beoordelen in de vijf populairste artisanale zaken, samen met Tiana Moretti van Osteria Moretti in Hasselt en Rudi Smeets, culinair journalist voor Goesting. Als de margherita een smaakbommetje is, kunnen de andere pizza’s op de kaart haast niet tegenvallen.”

“De winnaars kennen, daar kijk ik enorm naar uit”, zegt chef Goesting An Smets. “Ik zou élke dag pizza kunnen eten, maar het moet wel goeie zijn. Binnenkort weten we waar je de beste van heel Limburg krijgt voorgeschoteld: ik denk dat ik de eerste zal zijn om er een plekje te reserveren. (lacht) Wie er wint en hoe onze jury de bezochte pizzeria’s beoordeelt, volg je de komende tijd in onze nieuwsapp en in Goesting, op zaterdag bij je krant.”

