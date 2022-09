Trucker die zeven mensen doodreed op barbecue in Nederland: “Ik ben ook slachtoffer. Ik had ook dood kunnen zijn”

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die op 27 augustus zeven mensen doodreed op een buurtbarbecue in Nieuw-Beijerland in Nederland, is vrijgelaten. Hij is teruggekeerd naar Spanje en houdt vol dat hij een epileptische aanval kreeg. “Ik ben ook een slachtoffer. Ik had dood kunnen zijn”, zegt hij.

De 45-jarige Juan reed op zaterdagavond 27 augustus met een lege vrachtwagen verloren en belandde op de dijk in Nieuw-Beijerland, bij Rotterdam. Plots week hij van de weg af en reed in op een buurtbarbecue. Zeven slachtoffers overleefden het drama niet.

De Spaanse vrachtwagenchauffeur Juan is nu, ondanks protest van het Openbaar Ministerie, vrijgelaten en terug naar Spanje. Maar hij moet zich wel ter beschikking houden van de Nederlandse politie en er lopen nog een aantal onderzoeken.

In de Spaanse krant El Español schreeuwt hij zijn onschuld uit en zegt dat zijn leven ‘een hel’ is geworden sinds het drama in Nieuw-Beijerland. “Ik ben ook een slachtoffer”, zegt hij.

Hij houdt vol dat hij een epileptische aanval kreeg vlak voor het ongeval en dat hij pas later, toen hij in een politiecombi zat, weer bij zijn positieven kwam.

Of de chauffeur daadwerkelijk epilepsie heeft moet blijken uit het verdere onderzoek. Er wordt nog gewacht op de resultaten van het bloedonderzoek en aanvullende medische gegevens uit Spanje. In de Spaanse krant zegt een vriend van Juan dat hij sinds zijn jeugd wordt behandeld voor epilepsie. Volgens de advocaat van de verdachte had hij al jaren geen aanval meer gehad, maar slikte hij nog wel medicatie.

Dat zijn rijbewijs is ingetrokken, vindt hij niet erg. “Ik rij sowieso nooit meer met een vrachtwagen na wat er is gebeurd”, zegt hij.