CONFERENCE LEAGUE. AZ komt met de schrik vrij tegen stuntploeg

AZ - Vaduz 4-1

De uitslag vertelt niet het hele verhaal voor de ploeg uit Alkmaar. AZ kwam via Yusuf Barasi al snel op voorsprong tegen FC Vaduz, de eerste ploeg uit Liechtenstein in een Europese groepsfase. Maar Anthony Goelzer zette drie minuten later de 1-1 op het bord. Het duurde tot de 81ste minuut, na een rode kaart voor de bezoekende doelman, alvorens AZ opnieuw op voorsprong kwam. In de extra tijd dikten Sugawara en De Wit nog aan tot 4-1. Zinho Vanheusden bleef 90 minuten op de bank bij AZ.

In de stand leiden de Nederlanders met 6 op 6. Dnipro-1 is tweede na een 1-3 zege op het veld van Apollon.

Slavia Praag - Ballkani 3-2

Het leek een doelpuntenkermis te gaan worden in de Tsjechische hoofdstad, met vijf goals voor de pauze. Onder andere Peter Olayinka (ex-Gent en -Zulte Wargem) scoorde voor de thuisploeg. Slavia telt na twee speeldagen 4 punten, evenveel als Sivasspor dat 0-1 won van FC Cluj.

Overige uitslagen:

Pyunik - Slovan Bratislava 2-0

Zalgiris - FC Basel 0-1