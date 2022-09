EUROPA LEAGUE. Een zoveelste mijlpaal voor Cristiano Ronaldo, Feyenoord dolt en baalavond voor Philippe Clement

Sheriff - Man United 0-2

Sheriff Tiraspol stuntte vorig seizoen nog in de Champions League, maar bleek een maatje te klein voor Manchester United. Jadon Sancho opende al snel de score voor de bezoekers, waarna Cristiano Ronaldo via de stip zijn eerste goal onder Erik ten Hag scoorde én zijn allereerste doelpunt in de Europa League. Man United is in de stand tweede met 3 punten, achter Sociedad met 6 punten. De Basken wonnen met 2-1 van Omonia.

AS Monaco - Ferencvaros 0-1

Philippe Clement en Monaco hebben hun tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League verloren. In het Stade Louis II moesten ze de duimen leggen voor de Hongaarse landskampioen Ferencváros: 0-1.

De Monegasken wonnen hun afgelopen drie wedstrijden en begonnen met vertrouwen aan de partij tegen de Hongaren. Clement koos voor een gevaarlijke voorhoede met ex-Bruggeling Krépin Diatta, Wissam Ben Yedder en Alexander Golovin, maar de aanvallers beten zich de tanden stuk op de Hongaarse verdediging. Het trio werd integraal naar de kant gehaald door Clement, die zijn ploeg een matige partij zag spelen. Ferencváros, waar oude bekende Xavier Mercier (ex-OHL, -Cercle Brugge, -KV Kortrijk) niet van de bank kwam, hield zich goed staande en werd beloond voor zijn inzet. Met nog iets meer dan tien minuten op de klok bezorgde de ingevallen Bálint Vécsei (79.) de Hongaren de volle buit met het enige doelpunt van de wedstrijd.

Belgisch jeugdinternational Eliot Matazo bleef bij Monaco de hele wedstrijd op de bank.

Door de overwinning wipt Ferencváros over Monaco naar de leidersplaats in groep H. De Hongaren tellen 6 punten, drie eenheden meer dan de Monegasken, die op gelijke hoogte staan met het Turkse Trabzonspor. Het Servische Rode Ster Belgrado is laatste.

© AFP

Feyenoord - Sturm Graz 6-0

Midtjylland - Lazio 5-1

Een dol avondje in De Kuip. Feyenoord denderde als een machine over de bezoekers uit Oostenrijk en scoorde - mede dankzij 72 procent balbezit - liefst zes doelpunten. Alireza Jahanbakhsh scoorde twee keer, de andere doelpunten kwamen op naam van David Hancko, Danilo, Santiago Gimenez en Oussama Idrissi.

Elke ploeg in Groep F telt nu 3 punten want Midtjylland speelde Lazio verrassend helemaal van de mat in Denemarken. Enkel een flits van Sergej Milinkovic-Savic kon de pijn van de Italianen een beetje verzachten.

Overige uitslagen:

Olympiacos - Freiburg 0-3

Qarabag - Nantes 3-0