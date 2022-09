“Wind wakkert aan, regelmatig een bui en ook lokaal onweer is mogelijk”

Vandaag wakkert de wind aan vanuit het noordwesten. Er kunnen windvlagen tussen 40 en 50 km/u voorvallen, vooral tijdens en in de buurt van buien. En die buien zullen doorheen de dag vaak boven Limburg te vinden zijn. Lokaal is er daarbij onweer mogelijk. Tussendoor kan er eens even ruimte komen voor de zon maar brede opklaringen zijn er niet te verwachten.