AA Gent heeft geen kind aan Shamrock Rovers en boekt eerste Europese zege dankzij pareltjes van Vadis Odjidja

Bij de Buffalo’s koos coach Vanhaezebrouck net als vorige week in Molde voor Nardi in doel, terwijl Hauge ook weer aan de aftrap verscheen. De Noor bezette de linkerflank omdat Castro-Montes de geblesseerde Samoise verving. Hoewel de Ghelamco Arena bijzonder leeg bleef voor deze eerste groepwedstrijd van AA Gent in de Conference League, had de thuisploeg er wel degelijk zin in. Na amper twee minuten trof Cuypers bij de eerste Gentse hoekschop ook al meteen de lat met een prima kopbal.

Even later was het toch raak: Hong verstuurde een diepe bal op Fofana die in één tijd Cuypers aanspeelde en die aarzelde en trof raak in de linkerbenedenhoek. De droomstart waar de Buffalo’s op hadden gehoopt, was meteen een feit en heel even werd het ook stil bij het meegereisde Ierse legioen. De Buffalo’s duwden het gaspedaal nog wat dieper in en toen Cuypers druk zette op Gannon ging die in de fout. De bal belandde bij Odjidja en de Gentse aanvoerder pakte uit met een heerlijke volley: 2-0.

Het sein voor Gent om toch even achteruit te leunen en Shamrock Rovers probeerde toch even de neus aan het venster te steken maar Cuypers was bij de pinken en verijdelde een Ierse aansluitingstreffer. Wat volgde was een aaneenschakeling van slordige baltoetsen en dito controles. De bezoekers probeerden dan wel nadrukkelijk om de bakens te verzetten maar dat resulteerde nauwelijks in doelrijpe kansen. De thuisspelers vonden het allemaal best en ook bij hen slopen er toch iets teveel nonchalance in hun optreden. Het laatste noemenswaardige wapenfeit voor rust was een afstandspoging van Torunarigha die doelman Mannus met twee vuisten weggebokste.

Na rust bracht Vanhaezebrouck Godeau voor de bij wijlen net iets te nonchalante Torunarigha maar die ingreep bezorgde de partij niet meteen meer schwung. Het eerste applaus van de Gentse supporters kwam er zelfs maar toen enkele Ierse heethoofden manu militari uit een Gents supportersvak werden verwijderd. Enkele minuten later konden de Ieren op het veld toch ook eens een vuist maken maar een attente Nardi duwde een knappe poging van Gaffney in hoekschop.

Weinig doelgevaar, wel opstootjes

Wie had gehoopt dat de Buffalo’s in de tweede helft op zoek zouden gaan naar nog enkele doelpunten, kwam bedrogen uit. Een boost voor het doelpuntensaldo kan nochtans nooit kwaad. Toch acteerden de thuissppelers net iets te vaak in de buurt van de middencirkel. De jonge Fofana oogde rond het uur al wat vermoeid en ook Hauge kon zich allesbehalve manifesteren. Hierdoor was het Gentse aanvalsspel net iets te onmondig. Rovers-doelman Mannus had na de pauze gerust nog even het thuisfront kunnen opbellen want werk kreeg de 40-jarige Canadees niet op te knappen.

De eerste doelpoging die naam waardig kwam zelfs op naam van Byrne maar de Ierse international besloot net over de kooi van Nardi. En dan vond Odjidja het welletjes. De Gentse kapitein kreeg de bal van Fofana en schilderde die heerlijk in de rechterwinkelhaak. Meteen ook de laatste actie van dit duo want ze werden net als Hong naar de kant gehaald door Vanhaezebrouck die met Depoitre, Owusu en Hjulsager drie verse krachten tussen de lijnen bracht.

En toen sloeg de bal nog even in de pan. Godeau blesseerde zich bij een terugspeelbal op Nardi maar die speelde de bal niet buiten maar trapte die pardoes op het lichaam van de Gentse verdediger. Gaffney ging zowaar op doel af maar Nardi stond pal. Hauge vond het vervolgens nodig om toch nog even Gaffney de huid vol te schelden en dat leverde nog een klein opstootje op.

Owusu en Nurio mochten vervolgens net als Hjulsager nog wat spelminuten, terwijl Nardi na een foutje van Ngadeu nog eens knap tussenbeide kwam en Hauge met een iets te zwak schot toch ook nog eens van zich liet spreken. Vervolgens zetten de Rovers-fans nog eens één van hun vele hymnes aan en floot ref Kastrati af. Klus geklaard voor de Buffalo’s die wel voor de derde partij op rij de nul wisten te houden en dat geeft de Gentse burger toch wat moed.

µOpstelling AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Torunarigha (46’ Godeau); Castro-Montes, Kums (78’ Owusu), Odjidja (67’ Owusu), Hong (67’ Hjulsager), Hauge; Cuypers, Fofana (67’ Depoitre)

Opstelling Shamrock Rovers: Mannus; Gannon, Cleary, Grace; Finn (75’ Ferizaj, McCann (46’ Kavanagh), O’Neill, Lyons; Byrne (75’ Farrugia), Watts (66’ Greene); Gaffney (75’ Burke)

Doelpunten: 9’ Cuypers 1-0, 18’ Odjidja 2-0, 65’ Odjidja 3-0

Gele kaarten: Greene, Hauge, Kavanagh

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Visar Kastrati (Kosovo)