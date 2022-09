De Hasseltse triatlon maakt dit weekend na vijf jaar afwezigheid haar comeback. Het Kuringens koppel Kris De Nef (45) en Valerie Heeren (43) strijdt tegen elkaar in hun thuiswedstrijd. “Ik hoop dat mijn voorsprong groot genoeg is, dan haalt ze me niet meer in tijdens de tweede loopproef”, legt Kris een deel van zijn tactiek al bloot.