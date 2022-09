OH Leuven bindt aanvoerder Mathieu Maertens tot 2026 aan zich

Maertens speelde tot dusver 156 wedstrijden voor OHL. Daarin lukte de aanvallende middenvelder 37 doelpunten en 16 assists. “Deze mooie statistieken waren ook andere clubs niet ontgaan”, zo klinkt het. “Onder andere landskampioen Club Brugge toonde verregaande interesse in onze aanvallende middenvelder, maar tot een transfer kwam het niet.”

Op het einde van zijn contract zal Maertens negen seizoenen voor OHL gespeeld hebben. “Ik denk niet dat er veel spelers zo lang bij één club blijven, maar ik voelde me meteen thuis in Leuven”, stelt Maertens, die in de zomer van 2017 overkwam van Cercle Brugge. “Het is nu mijn zesde seizoen hier en ieder jaar voel ik me meer en meer een echte Leuvenaar. De band met de fans wordt ook elk jaar sterker en dat doet me heel veel deugd.”