Van ‘gevallen uit raam’ tot ‘fout gelopen kuur tegen kater’: deze Russische zakenmannen stierven dit jaar in mysterieuze omstandigheden

Al minstens 14 Russische zakenmannen zijn het afgelopen jaar in verdachte omstandigheden gestorven. Was het toeval dat de meesten een topfunctie hadden in een Russisch gas- of oliebedrijf en/of openlijk het Oekraïnebeleid van Poetin in vraag stelden? Terwijl de ene volgens de officiële versie verdronk nadat hij van zijn boot was gevallen, viel een andere uit het raam van een ziekenhuis. Het Kremlin doet de geruchten allemaal af als stemmingmakerij door het Westen.