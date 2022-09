Qatar

Voorlopig plannen amper 600 Belgische fans een trip naar Qatar om onze Rode Duivels in november aan te moedigen op het WK, goed voor 886 verkochte tickets. Een habbekrats in vergelijking met de 20.000 wedstrijdtickets die de Belgen kochten voor het EK in 2021. “Het enthousiasme is véél minder.”