Gezien, Erling Haaland? Vadis Odjidja profiteert van blunder om acrobatisch doelpunt te maken voor AA Gent

AA Gent stond in de groepsfase van de Conference League al voor de pauze op rozen tegen de Shamrock Rovers. Hugo Cuypers opende de score, waarna Vadis Odjidja de 2-0 op het bord zetten. En hoe! De Gentse kapitein trapte een hoge bal in één tijd op acrobatische wijze tegen de netten. Niet zo acrobatisch als Erling Haaland in de Champions League… maar toch!