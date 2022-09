Belgen verkleinen achterstand op Delft tot tien kilometer na dagwinst in Solar Challenge

Het Belgische Agoria Solar Team heeft donderdag de zevende etappe kunnen winnen van de Sasol Solar Challenge. De Belgen blijven op de tweede plaats in het algemeen klassement. De slotetappe vrijdag belooft enorm spannend worden: het Agoria Team heeft haar achterstand op de leiders in het klassement verkleind tot tien kilometer.

De Sasol Solar Challenge is een wedstrijd voor zonnewagens in Zuid-Afrika. De ploegen proberen een zo groot mogelijke afstand in voorbepaalde lussen af te leggen in acht dagen tijd. Het is de eerste keer dat het Agoria Solar Team deelneemt aan de race.

Na zes dagen wedstrijd stond het Brunel Solar Team, het team uit Delft uit Nederland, aan de leiding met dertig kilometer voorsprong. Op een totale afstand van meer dan 4.000 kilometer was dat verschil al bijzonder klein, en nu hebben de Belgen het verschil nog kunnen verminderen tot slechts tien kilometer.

De zevende etappe donderdag reden de deelnemers langs de kustlijn van Jeffrey’s Bay tot Riversdale in het uiterste zuiden van het land. De Belgen wilden profiteren van de vin die ze op hun wagen, de BluePoint Atlas, hadden gemonteerd, om de kustwinden de baas te kunnen. Al bij al bleef het overdag echter windstil: de vin kon dus minder gebruikt worden dan gehoopt. Naar de avond toe kwam er wel wat wind opzetten, en bleek de vin nuttig.

Al snel na de start wisten de Belgen de Nederlanders, die eerst gestart waren, in te halen. Die plaats wisten ze doorheen de dag vast te houden. De twee teams klokten af op ruim 550 kilometer afstand donderdag, de Belgen met nog 19 kilometer extra.