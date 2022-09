Drie dingen om naar uit te kijken in dit drukke koersweekend: een Limburger in de Vlaamse kampioenentrui, de ultieme test voor Van der Poel en explosiegevaar in het Pajottenland

Terwijl de WK-gangers in het Australische Wollongong acclimatiseren of mikken op tijdritgoud, werken de thuisblijvers met Koolskamp (vrijdag), Primus Classic (zaterdag) en Gooikse Pijl (zondag) een druk wielerweekend af. Vreemde eend in de bijt: Mathieu van der Poel, die zaterdag nog een generale repetitie plant voor afreis.