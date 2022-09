Eli Iserbyt verlengt contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal voor vier jaar: “Ik ambieer geen carrière op de weg”

“Onze vruchtbare samenwerking wordt dus verder gezet tot eind 2026. Dat is nog een hele lange tijd, maar Eli verdient zo’n overeenkomst op lange termijn”, stelt Jurgen Mettepenningen. “Deze contractverlenging geeft veel zekerheid aan hem, maar ook aan onze ploeg en onze sponsors. Eli is een renner die mee het seizoen kleurt en zeker in de periode dat Wout van Aert en Mathieu van Der Poel er niet bij zijn. Je weet dat je overwinningen behaalt met een renner zoals hem en dat je als ploeg veel in beeld zal blijven rijden. Iserbyt is een winnaar, en wij als ploeg zijn daarin mee gegroeid. Het is leuk samenwerken met Eli en zijn entourage.”

“Ik ben iemand die zoekt naar continuïteit. Binnen Pauwels Sauzen-Bingoal voel ik me prima”, meldt Eli Iserbyt. “Dit is een hele goede omgeving, waarin ik uitstekend word ondersteund. Ik voel me hier ook helemaal op mijn plek. Net als de ploeg leg ik me hoofdzakelijk toe op het veldrijden en ambieer ik geen carrière op de weg. Ik vergeet ook niet hoe ik in deze ploeg ben gekomen. Jurgen Mettepenningen heeft me als jong talent kansen gegeven. Hij heeft geïnvesteerd in mij. Op dat moment was hij één van de enige managers die echt in mij geloofde. Ik ben blij dat ik hem de voorbije seizoenen veel heb kunnen teruggeven. Samen hebben we elkaar naar een hoger niveau gebracht. Deze contractverlenging is een mooie beloning voor het werk van de voorbije jaren.”

Na de rugproblemen eerder deze zomer is Iserbyt conditioneel intussen klaar voor de start van het veldritseizoen. Zondag werkt hij in de Exact Cross in Kruibeke zijn eerste cyclocross af.

“De blessure heeft lang aangesleept, maar is nu volledig verleden tijd. Ik heb een tijdje de trainingen moeten verminderen, maar sinds half juni ben ik terug volop aan het werk. Op onze veldritstage van enkele weken terug heb ik het goede gevoel teruggevonden. Net op tijd. Na het wegvallen van Gieten uit de Superprestige ligt mijn focus vooral op de start van de wereldbeker in de VS en alles wat daarna komt. De eerste crossweken zie ik vooral als een periode waarin ik verder aan de conditie wil werken, maar crossen winnen blijft heel belangrijk. Vanaf Kruibeke is het dus meteen van belang om te tonen dat we als ploeg klaar zijn, en dat we samen met Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp proberen de overwinning mee te pikken”, besluit Eli Iserbyt.