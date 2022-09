Rafael Nadal na pensioen van eeuwige rivaal Roger Federer: “Was deze dag maar nooit gekomen”

De allergrootste rivaal in de lange tennisloopbaan van Roger Federer is toch Rafael Nadal. De Spanjaard is dan ook droevig gestemd, na het horen van het nieuws dat de Zwitser gaat stoppen. Wel is ‘Rafa’ hem erg dankbaar, zo zegt hij op sociale media.

“Beste Roger, mijn vriend en rivaal. Ik had gewild dat deze dag nooit was gekomen. Het is een verdrietige dag voor mij persoonlijk en voor de sport in de hele wereld”, schrijft de 36-jarige Nadal op sociale media. “Het was een genoegen, maar ook een eer en voorrecht om al deze jaren met je te delen en samen zo veel geweldige momenten buiten en naast de baan te beleven. We zullen in de toekomst nog veel meer momenten samen delen.”

Nadal en Federer zullen elkaar later deze maand op de Laver Cup tegenkomen. De Spanjaard kijkt ernaar uit om zijn rivaal nog veel vaker te ontmoeten in de komende jaren.

“Voor nu wens ik je alle goeds met je vrouw, je kinderen en je familie”, besluit Nadal zijn bericht aan Federer. “Geniet van wat komen gaat. Ik zie je op de Laver Cup in Londen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Iconische ontmoetingen

De twee tennislegendes stonden in totaal veertig keer tegenover elkaar in een officiële partij. Nadal won 24 van die ontmoetingen. In Grand Slam-finales is de balans 6-3 in het voordeel van de Spanjaard. In 2019 troffen Federer en Nadal elkaar voor het laatst. In de halve finales van Wimbledon was de Zwitser toen in vier sets de betere. In een heroïsche eindstrijd greep hij tegen Novak Djokovic vervolgens naast de titel.