Makelaar Dries Mertens onthult pijnlijk verhaal achter vertrek bij Napoli en het ‘Plan B’: “Hij wilde een jaar naar Bali gaan”

LEES OOK. Dries Mertens blikt terug op (pijnlijk) afscheid bij Napoli: “Mijn vrouw heeft gehuild”

“We hebben eigenlijk veel te laat doorgehad dat het verhaal bij Napoli aflopend was”, aldus Francis. “Ik ben in de naïeve veronderstelling geweest van: dat komt hier wel goed. En hij ook, want we hebben nooit doorgeduwd op andere opties. Zelfs in mei-juni was het van we zien wel. Maar het werd nooit concreet, dus zowel ik als Dries waren verrast dat niet rond geraakte. Dat was eigenlijk… en wij vroegen ook niet veel. Als je kijkt naar een aanbod als dat van Juventus (5 miljoen per jaar, red.), dan vroegen we aan Napoli zeer weinig. Maar dat waren ook geen onderhandelingen, dat was vraag en aanbod. Het was te nemen of te laten bij hen. Dat was wel een teleurstelling en mijn grootste teleurstelling is dat Dries niet het afscheid heeft gehad dat hij wilde. Ze hebben hem daar iets afgepakt en dat is nog altijd zuur.”

Vooral de rol van de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis lokte wel wat frustratie uit.

“Twee weken voor hij publiek maakte dat Dries het voorstel van Napoli (2,2 miljoen per jaar, red.) had geweigerd, was hij baby Ciro nog komen bezoeken”, stelt Francis. “Hij kon zo zeggen dat hij de enige was die Dries nog wilde. En pas op, wij hebben nooit oorlog gemaakt met hem en ik heb zelfs best veel respect voor die voorzitter. En hij heeft ook effectief een voorstel gedaan, maar… Spalletti (de trainer, red.) en Giuntoli (de sportieve baas, red.) hebben op geen enkel moment gebeld naar Dries om hem te overtuigen. Dan weet je eigenlijk al hoe laat het is op sportief vlak.”

© ISOPIX

Avontuur in… Bali

Maar waren er dan geen back-up plannen? “Een van zijn plannen was om een jaar op Bali te gaan voetballen”, lacht de makelaar. “Het was misschien eerder een Plan D dan een Plan B en het ging dan over Bali United, de kampioen. Het zou ook geweldig bij hem passen, maar dan had ik eerder in mijn hoofd nog een jaar Serie A. Iedereen afscheid nemen en dan dat avontuur. Dat was hét plan. Maar er waren wel andere gesprekken ook, met Juventus dus bijvoorbeeld. Dat was heel concreet en een bijzonder interessante transfer, voor ons en voor Dries. Maar je voelde bij hem dat hij dat met zijn hart niet kon maken, en toen zag je ook wel de klasse van een club als Juventus. Zij hadden daar alle begrip voor.”

“De transfer naar Galatasaray is een lang proces geweest, het is daar een jungle. Het duurde even voor ze aan de bedragen kwamen die interessant waren voor Dries. En Galatasaray is wel een van de mooiste clubs om naar toe te gaan als er geen andere topper van het niveau Juventus afkomt. De club past ook wel bij hem. Antwerp? Daar is er eigenlijk nooit een gesprek mee geweest. Er is wel eens een vraag gekomen na de transfer van Toby Alderweireld, maar dat was het. Dries wilde nu ook nog niet terug naar België.”