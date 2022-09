Minstens 9 mensen komen om het leven in gewoel na een concert in Guatemala

In Guatemala zijn donderdag in de vroege ochtend minstens negen mensen om het leven gekomen in het gewoel na afloop van een concert. Meer dan twintig anderen zijn gewond geraakt. Dat hebben reddingswerkers gemeld. Het concert maakte deel uit van de feestelijkheden die de onafhankelijkheid van Guatemala en andere Centraal-Amerikaanse landen ten opzichte van Spanje vieren.