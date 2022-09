Deze grafieken tonen hoe spectaculair onze energiefactuur is gestegen

Wie in september op de commerciële markt een nieuw energiecontract moet afsluiten, knijpt best even stevig in zijn arm. Voor elektriciteit stijgt de geschatte jaarprijs naar 3.256,63 euro, voor aardgas is dat 5.954,07 euro. Samen goed voor een geschatte jaarfactuur dus van 9.210 euro voor een gemiddeld gezin, of ruim 760 euro per maand.

Dat blijkt donderdag uit cijfers die de Vlaamse energieregulator Vreg heeft bekendgemaakt. Het gaat voor alle duidelijkheid om gemiddelden, voor wie in september op de commerciële markt een contract moet afsluiten. Het gaat om de geschatte jaarprijs van september 2022 tot en met augustus 2023, voor wie 3.500 kWh stroom verbruikt (dag- en nachttarief) en 17.000 kWh aardgas. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder.

Bekijk hier de elektriciteitsprijzen voor een klein appartement, een doorsnee woning en een groot huis met elektrische verwarming:

Het gaat om nieuwe recordprijzen. De geschatte jaarprijs in september ligt fors hoger dan in augustus. Voor elektriciteit gaat het om een verschil op jaarbasis van 1.100 euro, voor aardgas om een extra kost van meer dan 2.160 euro. De reden is natuurlijk de fors gestegen prijs voor aardgas op de Europese markt, die naar nieuwe historische recordprijzen is gestegen. Die gasprijzen gingen overigens de voorbije weken wat naar beneden, maar zijn intussen weer beduidend gestegen. De nieuwe cijfers van de Vreg houden wel geen rekening met mogelijke maatregelen die de verschillende regeringen plannen om de energiefactuur te verlichten.

Bekijk hier de gasprijzen voor een koppel dat gas gebruikt voor koken en warm water en voor een doorsnee woning die verwarmd wordt met gas:

Elektriciteit eventjes gratis vrijdag

Voor grote afnemers wordt elektriciteit vrijdag overigens even gratis. Dat komt omdat het de komende dagen fors gaat waaien. De prijs voor levering van elektriciteit de volgende dag - de zognaamde day-ahead markt - bedraagt donderdag gemiddeld 245 euro per megawattuur. Dat is erg veel in vergelijking met vorige jaren, maar toch al een stuk minder dan de 400 è 500 euro die de voorbije weken constant in de tabellen stond.

De reden: het gaat de volgende dagen flink waaien en er is ook wat zon, zodat er heel wat beschikbaarheid is van hernieuwbare energie. Het gaat om de laagste prijzen sinds halverwege juli. Meer zelfs: voor de levering van stroom morgen/vrijdag tussen 13:00 en 14:00 uur zakt de prijs naar 0 euro voor een megawattuur. Enkel wie een rechtstreeks contract per uur heeft op de elektriciteitsbeurs Epex zal dat uur gratis stroom afnemen. Het gaat dan overwegend om grote bedrijven.