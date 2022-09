Nieuwe details in moord op Magali (46) en Coline (17) laten weinig aan de verbeelding over, en toch blijft trio ontkennen

De moord op Magali Wagner en haar dochter Coline uit Kraainem is wel degelijk een huurmoord, zo blijkt uit nieuwe uitgelekte details van het onderzoek. Pierre D., de ex van Magali, zou hen eerst gedrogeerd hebben met slaapmiddelen in het eten, daarna bracht bokscoach Patrick Beby N. hen om het leven. DNA-onderzoek leidde tot de arrestatie van de twee, én die van een derde verdachte.