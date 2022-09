DNA bevestigt: lichaam opgegraven in Nederland is van vermiste studente

De lichaamsresten die dinsdagmiddag zijn opgegraven aan de rand van een industrieterrein in het Nederlandse Hoorn zijn van de in 2018 omgebrachte studente Sumanta Bansi (22). Een DNA-spoedonderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut heeft dat woensdag uitgewezen.

DNA dat dinsdag is veiliggesteld in de kuil waarin de veroordeelde Manodj B. Sumanta’s lichaam naar eigen zeggen heeft gedumpt, leverde een match op met een staal dat eerder door de familie is afgestaan. Dat heeft het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf laten weten.

B. ontkende jarenlang iets te maken te hebben met de verdwijning en dood van Sumanta in februari 2018. Hij werd in juli veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag. In augustus besloot B. om alsnog openheid van zaken te geven. Dinsdag onthulde hij tijdens een eerste verhoor in Zaandijk de plek waar hij Sumanta had begraven en reed kort daarna met de recherche naar de locatie toe.

Scan

Al snel bleek uit een eerste scan dat er onder een laag grond lichaamsresten lagen in het weiland aan de rand van het industrieterrein. De plek ligt op ruim vijf kilometer van de woning van de familie B. in Hoorn. Er is op tientallen locaties gezocht in de afgelopen jaren, maar nooit op deze plek.

B. is ook na het aanwijzen van de dumpplek uitvoerig verhoord. De recherche beschikt nu eindelijk over een plaats delict en heeft uitgebreid forensisch onderzoek gedaan op de plek. Het onderzoek kan meer duidelijkheid verschaffen over hoe Sumanta is omgebracht en belangrijke sporen opleveren.