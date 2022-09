‘Billie vs. Benjamin’ sluit als eerste VTM-fictieserie vrijdagavond af

Vanaf eind september staat vrijdagavond bij VTM niet enkel voor glitterende familieshows, maar ook voor fictie. ‘Billie vs. Benjamin’, de tragikomische serie die begin dit jaar al op Streamz te zien was, stuurt kijkers binnenkort het weekend in. “Voor het eerst in de geschiedenis van VTM”, zegt channel manager Maarten Janssen.

Eens het tweede seizoen van I can see your voice erop zit, staan The voice van Vlaanderen en Billie vs. Benjamin klaar om de fakkel over te nemen. De serie, met Charlotte Timmers en Ward Kerremans in de hoofdrollen, draait om een onverwachte liefde tussen een ‘linkse trut’ en een ‘rechtse lul’. De serie werd vorig jaar al uitgeroepen tot beste televisieserie van het International TV Series Festival in Berlijn.